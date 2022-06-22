Ворог обстрілював Миколаїв та область, – Миколаївська ОДА

Під час обстрілів використовувались заборонені касетні боєприпаси.

Зранку, 21 червня, у Миколаєві ракетними ударами уражено промисловий об'єкт, пошкоджено будівлі підприємств. Також нанесено удар по житлових кварталах, використовуючи заборонені касетні боєприпаси. Одна з касет розірвалася на подвір’ї приватного будинку. Чоловік, який перебував там, загинув на місці, другий – зазнав поранення та отримує допомогу медиків.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація на своїй сторінці у Facebook.

Були обстріли у Широківській громаді Баштанського району. За попередньою інформацією, потерпілих немає. Пошкоджено дах у школі та три житлових будинки. Були попадання на сільськогосподарські угіддя.

Обстрілювалась Інгульська громада. Двоє людей поранено.

Тривали обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і руйнувань уточнюється.

Внаслідок обстрілів села Солончаки Куцурубської громади Миколаївського району пошкоджено соціальну інфраструктуру. Жертв немає.

Були зафіксовані обстріли міста Очакова Очаківської громади. Одна людина зазнала поранень. Пошкоджено два об'єкти соцінфраструктури, портова інфраструктура, житлові будинки, гаражі, автомобілі. У передмісті горіли поля з врожаєм та суха трава. 250 абонентів залишилось без газопостачання.

Зазнало обстрілів село Стара Богданівка Радсадівської громади. Жертв немає.

Протягом дня обстрілювалось смт Первомайське, с. Новомиколаївка Первомайської громади. Поранено людину та пошкоджено будинки. Горів сухостій та поля з врожаєм.

Впродовж другої половини дня в селі Червоне Воскресенської громади спостерігалися обстріли. Поранено одну людину. Зайнялась суха трава та поля.

Обстрілів зазнала і Мішково-Погорілівська громада. Пошкоджено промислову інфраструктуру.

У Вознесенському та Первомайському районах доба минула відносно спокійно.

Нагадаємо, ОК "Південь" розповіли подробиці обстрілів "Ураганами" Миколаєва та Очакова.

Раніше Зеленський відвідав Миколаївську область та вручив нагороди воїнам.