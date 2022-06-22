"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту

Український фотокореспондент і документаліст Максим Левін та його друг, військовий Олексій Чернишов, які були вбиті росіянами в Київській області, могли піддаватися тортурам.

Про це повідомила організація "Репортери без кордонів" на основі розслідування їхньої загибелі.

У звіті "Як російські війська стратили українського журналіста Макса Левіна" зазначено, що Левін не був військовим, під час убивства він не був у військовій формі і не мав спорядження чи зброї. Його супроводжував Олексій Чернишов.

"Після візиту в Україну з 24 травня по 3 червня з метою розслідування смерті українського фотожурналіста Макса Левіна «Репортери без кордонів» (RSF) оприлюднюють звіт з інформацією та доказами, які свідчать про те, що Левіна та його друга і охоронця стратили російські солдати в лісу під Києвом 13 березня, можливо, після допитів і навіть тортур", – йдеться в матеріалі.

10 березня Левін втратив свій безпілотник в лісі поблизу Мощуна, намагаючись отримати кадри військового оточення армії Росії в цьому районі. Акумулятор дрона розрядився. Через кілька хвилин після того, як Левін активував GPS-трекер, щоб знайти безпілотник, росіяни почали обстрілювати його та його супутників – Чернишова і ще одного військового. Вони зрозуміли, що їх помітили. В результаті вони були змушені повернути назад і залишити ліс, не діставши безпілотник.

Через три дні Левін і Чернишов повернулися до цього лісу – тоді окупанти вже зайняли частину місцевості. За даними розслідувачів, Левін збирався повернути безпілотник зі знімками, які, на його думку, були дуже важливі. Однак це не вдалося зробити.

Згідно з останнім положенням автомобіля, зафіксованого його GPS-пристроєм, Левін рухався в авто зі швидкістю 30 км на годину в західному напрямку в лісі на південь від Гути-Межигірської. Була 12:51 13 березня.

Після цього Левін був недосяжний і більше не подавав ознак життя.

14 березня близькі до Левіна люди стали розшукувати його. Спроби зʼясувати, чи потрапив він у полон, були безуспішними. Лісова ділянка, де зник журналіст і його друг, перетворилася на лінію фронту. Бойові дії перешкоджали пошукам.

31 березня виявили обгоріле тіло, яке на той момент ідентифікувати не вдалося. 1 квітня троє правоохоронців знайшли ще одне тіло, розташоване в 17 метрах позаду від машини Левіна та першого загиблого. Цим другим загиблим був Левін. Подальша експертиза підтвердила, що перша жертва – це Олексій Чернишов. Його тіло в опіках лежало біля машини обличчям донизу. Журналісти припускають, що він був спалений живцем.

Свідоцтво про смерть Левіна не містить подробиць його загибелі. Його тіло лежало на спині, без слідів опіків, з трьома кульовими пораненнями – одним в груди і двома в голову. Розслідувачі вважають, що його застрелили тоді, коли він уже лежав на землі.

Телефон, документи, взуття журналіста так і не знайшли – ймовірно, їх вкрали.

В обвугленій машині Левіна, що на час перебування журналістів лишалася на тому ж місці, знайшли сліди від 14 куль. Вони виявили також документи, що посвідчують особу Чернишова і зібрали кілька предметів із можливими слідами ДНК, які свідчать про наявність російських солдатів дуже близько від місця загибелі Левіна та Чернишова. На місці, де було виявлено тіла Макса, знайшли також кулю зі слідами ДНК. "Репортери без кордонів" передали правоохоронцям дев'ять доказів, зібраних на місцях, та флешку з десятками фотографій місця злочину.

Фото: Patrick Chauvel/RSF Авто Макса Левіна

Журналісти висунули дві гіпотези перебігу вбивства Левіна і Чернишова. Вони також вважають, що до вбивства можуть бути причетними військові 106-а десантної дивізії Російської гвардії або підрозділ спецназу.

Гіпотеза перша – розстріляний на окупованій Росією території

13 березня Левіну не вдалося переконати військових відправитися з ним на пошуки розрядженого дрону, але його погодився супроводжувати Чернишов – він мав із собою автомат.

На момент, коли вони підійшли до місцини в лісі, де впав безпілотник, армія Росії вже окупувала прилеглі села. Очевидно, що вона мала розвідників у лісі. Ймовірно, Левін і Чернишов не помітили ворожих солдатів, які ховались в окопі, однак солдати помітили їх і передали дані іншим ворожим своїм позиціям.

Левін зупинив авто, вийшов на пошуки дрона. Бронежилета на ньому не було. Чернишов лишився або в авто, або біля нього, поруч із передніми пасажирськими дверима, які були відкриті. Тим часом росіяни непомітно підібралися до машини. Синя повʼязка Левіна могла наштовхнути їх на думку, що він військовий. Журналісти припускають, що перший постріл був у груди, тоді він упав на землю, і в його голову вистреліли ще двічі.

"Левін, можливо, ще не був мертвим, і був страчений на землі двома пострілами в голову з близької відстані", – вважають вони.

Каністру з бензином з авто Левіна окупанти використали, щоб підпалити машину та Чернишова.

Гіпотеза друга – допит, що перетворився на розстріл

Російські військові відкрили вогонь по авто Левіна, коли побачили, що вона виїжджає на перехрестя. Чернишова обеззброїли після зупинки авто. Солдати сіли в машину і примусила Левіна відʼїхати далі в ліс та наказали зупинитись.

Після цього вони допитали Чернишова і Левіна окремо – першого біля авто, другого подалі, щоб вони один одного не чули.

Згідно з цією гіпотезою, окупанти намагались зʼясувати, ким був Левін і, можливо, намагались дізнатись дані про українські позиції. Бронежилет росіяни могли примусити журналістам зняти.

Щоб змусити говорити, росіяни стріляли, зокрема й по машині. Чернишова облили бензином і підпалили, однак також і вистрілили в голову. Машину обшукали, викрали з неї речі, потім підпалили.

"Аналіз фото з місця злочину, зроблених на місці спостережень та вилучених речових доказів чітко вказують на страту, якій, можливо, передував допит або навіть катування. У контексті війни, сильно відзначеної пропагандою і кремлівською цензурою, Макс Левін та його друг заплатили життям за боротьбу за достовірну інформацію", – заявив один з авторів розслідування Крістоф Делуар.

Про загибель Максима Левіна стало відомо 1 квітня. Його тіло з декількома кульовими пораненнями від автоматичної зброї знайшли в лісі неподалік села Гута Межигірська. Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок із обома чоловіками зник.

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

Разом із колегою Маркіяном Лисейком у 2014 році Левін заснував присвячений військовим проєкт AFTER ILOVAISK задля збереження та переосмислення значення подій серпня 2014 року. Максим був одним із тих, кому вдалося вибратися живим із Іловайського котла.

Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні. "Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", – пояснював журналіст.