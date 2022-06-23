Речник Одеської ОВА про "вишки Бойка": росіяни встановили на платформах ППО і вели радіолокаційну розвідку

Офіційного підтвердження від ЗСУ про влучання в цю ціль ще не було.

Офіційної інформації про враження в Чорному морі так званих вишок Бойка поки немає. Військові операції ЗСУ повинні проводитись у режимі тиші.

Про це речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у ефірі телемарафону.

"Єдине, що можу сказати, мова йде не саме про вишки, а про відповідні платформи, які були вкрадені в України в 2014 році і були перетворені на такі собі військові бази, бо там знаходились ППО, гарнізонний склад і, звичайно, радіолокаційна розвідка, що допомогало росіянам створити ворота для повноцінного блокування Одеського порту зокрема та контролю над частиною Чорного моря", – повідомив він.

Братчук додав неофіційну інформацію, що там "дещо горить", але закликав дочекатися офіційний даних від військового керівництва України.

Нагадаємо, 20 червня так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що по бурових установках Чорноморнафтогазу було завдано ударів.

За його словами, ударів було завдано вранці 20 червня. За словами нелегітимного очільника захопленої території, постраждали троє людей.

Вишки Чорноморнафтогазу були захоплені росіянами в 2014 році, коли вони вдерлися до АР Крим. Так звані вишки Бойка – це "Петро Годованець" і "Україна". На час захоплення вони перебували в територіальних водах України на Одеському газовому родовищі, в 2015 їх перемістили до Голіцинського родовища, що неподалік узбережжя Криму.

У 2019 році повідомлялось, що захоплені Росією вишки для видобутку нафти й газу на Чорноморському шлейфі, відомі як вишки Бойка, окупанти переобладнали у військові обʼєкти та використовували для розвідки.