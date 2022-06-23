Голова Запорізької ОВА про окуповані міста: у Бердянську нема газу, у кількох населених пунктах – електрики

У Запорізькій області ведеться позиційна боротьба. Щоденно ворог завдає ударів з авіації та артилерії, але окупанти не просуваються.

Про це голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив в ефірі телемарафону.

На тимчасово захоплених росіянами територіях ситуація складна.

"У кожному місті своя ситуація, але, наприклад, у Бердянську немає газу, у деяких містах, які прилягають до смуги бойових дій, немає електрики. Відбувається тиск окупантів", – зазначив він.

Старух додав, що кожного дня до 3000 українців покидають тимчасово окуповані території. Він додав, що зараз виїзд людей із Запорізької області продовжується.

Захоплена Запорізька АЕС працює, перемикнути її до російських мереж фактично неможливо – за словами Старуха, це коштуватиме, як блок атомної електростанції і займе великий проміжок часу.

Нагадаємо, станом на початок червня Запорізька область була окупована ворогом майже на 60%. Зокрема, тимчасово захоплено місто Енергодар – супутник Запорізької АЕС.