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Російські війська продовжували наступ на Лисичанськ з півдня, – ISW

Найближчими днями окупанти можуть сягнути міста.

Російські війська продовжували наступ на Лисичанськ з півдня і, ймовірно, найближчими днями сягнуть міста.

Про це повідомили в американському інституті вивчення війни “Institute for the study of war”.

Водночас окупанти навряд чи зможуть швидко опанувати район Сєвєродонецьк-Лисичанськ.

Російська армія продовжувала наступальні дії у напрямі Слов'янська і досягла незначних успіхів.

Сили РФ активізували зусилля, щоб перекрити українські комунікації вздовж траси Бахмут-Лисичанськ, щоб підтримати російські операції у напрямку Лисичанська.

“Російські війська зосередилися на оборонних операціях вздовж південної осі і, можливо, досягли незначних успіхів у Миколаївській області”, – йдеться у звіті.

Нагадаємо, як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, окупанти наближаються до Лисичанська і закріплюються в навколишніх населених пунктах. У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої.

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