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Окупанти обстріляли Запорізьку область, – ОВА

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. 

Окупанти обстріляли Запорізьку область, – ОВА
ілюстративне фото
Фото: t.me/zoda_gov_ua

Окупанти вночі 24 червня обстріляли територію Запорізької області з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Попередньо вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. На місці працюють представники ДСНС.

“В обласному центрі “прильотів” наразі не зафіксовано. Зберігаємо спокій, дотримуємось умов повітряної тривоги”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти планують провести “референдум” на тимчасово окупованих територіях у Запорізьких області 11 вересня.

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