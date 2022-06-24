Окупанти обстріляли Запорізьку область, – ОВА

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

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Окупанти вночі 24 червня обстріляли територію Запорізької області з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Попередньо вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. На місці працюють представники ДСНС.

“В обласному центрі “прильотів” наразі не зафіксовано. Зберігаємо спокій, дотримуємось умов повітряної тривоги”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти планують провести “референдум” на тимчасово окупованих територіях у Запорізьких області 11 вересня.