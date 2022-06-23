Росія обстрілювала Сумщину з мінометів та “Градів”, - Живицький

За сьогодні, 23 червня, російські окупанти обстрілювали територію трьох громад на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сьогодні вдень, близько 14:00, ворог запустив зі своєї сторони безпілотник, який скинув вибухівку на територію Краснопільської громади. Жертв та руйнувань немає.

Близько 17:00 з території Росії ворог обстріляв Юнаківську громаду з "Градів", 30 прильотів. Росіяни використовували заборонену зброю - фосфорні снаряди.

Постраждалу від обстрілу дитину госпіталізували до лікарні. Також була пошкоджена господарська споруда.

Ввечері, після 20:00, по Середино-Будській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь. Близько 20 вибухів. Інформація про постраждалих та руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, вчора протягом дня по території Сумської області окупанти здійснили понад 80 пострілів з артилерії.