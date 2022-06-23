"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ГоловнаСуспільствоВійна

Якщо РФ захопить Сєвєродонецьк, люди в сховищах Азоту стануть заручниками рашистського режиму, - Гайдай

У місті зруйновано дуже багато захисних споруд.

Якщо РФ захопить Сєвєродонецьк, люди в сховищах Азоту стануть заручниками рашистського режиму, - Гайдай
Фото: http://sed-rada.gov.ua

У бомбосховищах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку на Луганщині залишаються 568 людей, з них 38 - діти. В разі окупації міста росіянами всі ці люди можуть стати заручниками рашистського режиму.

На цьому наголосив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що Росія кинула всі сили, щоб окупувати область. У Сєвєродонецькій промзоні вже зруйновано багато захисних споруд.

"В Сєвєродонецьку, враховуючи те, що там тільки в зоні "промки" на "Азоті" залишались наші захисники, вони дуже довгий час стримували ворога. Але під постійними обстрілами там зруйновано дуже багато захисних споруд. І, можливо, навіть доведеться відійти на нові укріплені райони", - сказав Гайдай.

Він повідомив, що у сховищах "Азоту" жителі залишаються з власного бажання, хоча "багато було спроб вмовити їх все ж таки евакуюватися". 

"Але вони ні в якому разі не хочуть виїжджати... (У разі захоплення міста. - Ред.)вони будуть мати можливість вийти тільки на окуповану частину Луганської області. Більш того, російська армія... не випускає людей в бік контрольованої Україною території Луганської області. Виключно тільки всередину окупованої частини", - наголосив очільник Луганщини.

Нагадаємо, в Міноборони України заявили, що росіяни почали війну на виснаження. Найближчим часом російські загарбницькі війська намагатимуться захопити Сєверодонецьк та Лисичанськ.

За інформацією очільника Сєвєродонецька, в місті залишається сім-вісім тисяч жителів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також