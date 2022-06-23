Якщо РФ захопить Сєвєродонецьк, люди в сховищах Азоту стануть заручниками рашистського режиму, - Гайдай

У місті зруйновано дуже багато захисних споруд.

У бомбосховищах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку на Луганщині залишаються 568 людей, з них 38 - діти. В разі окупації міста росіянами всі ці люди можуть стати заручниками рашистського режиму.

На цьому наголосив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що Росія кинула всі сили, щоб окупувати область. У Сєвєродонецькій промзоні вже зруйновано багато захисних споруд.

"В Сєвєродонецьку, враховуючи те, що там тільки в зоні "промки" на "Азоті" залишались наші захисники, вони дуже довгий час стримували ворога. Але під постійними обстрілами там зруйновано дуже багато захисних споруд. І, можливо, навіть доведеться відійти на нові укріплені райони", - сказав Гайдай.

Він повідомив, що у сховищах "Азоту" жителі залишаються з власного бажання, хоча "багато було спроб вмовити їх все ж таки евакуюватися".

"Але вони ні в якому разі не хочуть виїжджати... (У разі захоплення міста. - Ред.)вони будуть мати можливість вийти тільки на окуповану частину Луганської області. Більш того, російська армія... не випускає людей в бік контрольованої Україною території Луганської області. Виключно тільки всередину окупованої частини", - наголосив очільник Луганщини.

Нагадаємо, в Міноборони України заявили, що росіяни почали війну на виснаження. Найближчим часом російські загарбницькі війська намагатимуться захопити Сєверодонецьк та Лисичанськ.

За інформацією очільника Сєвєродонецька, в місті залишається сім-вісім тисяч жителів.