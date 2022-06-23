​Фінансова ізоляція РФ від демократичного світу має продовжуватися, – віцепрезидентка КШЕ

Україна пропонує партнерам посилити санкційний тиск на Росію у фінансовій сфері.

Про це заявила в коментарі LB.ua Наталія Шаповал, віцепрезидентка Київської школи економіки, член групи Єрмака-Макфола, коментуючи Дорожню карту фінансових санкцій, презентовану нині групою.

«Фінансова ізоляція РФ від демократичного світу має продовжуватися. Пропозиції групи Єрмака-Макфола – найбільш сфокусований та предметний документ, який містить конкретний перелік кроків із досягнення цієї мети. Санкції проти російських державних банків, внесення РФ до чорного списку FATF, обмеження на торгівлю з РФ, таргетовані санкції проти урядовців та менеджерів, відповідальних за фінансову систему РФ – все це міститься у розробленому документі», – зазначила вона.

Водночас, за словами Наталії Шаповал, фінансові санкції мають доповнювати очікуване повне енергетичне ембарго проти РФ та бути синхронізовані із припиненням діяльності іноземних компаній, які все ще залишаються на російському ринку.

«Політична воля для запровадження запропонованих санкцій наявна, очікуємо на якомога швидшу їх імплементацію», – додала віцепрезидентка КШЕ.

Нагадаємо, сьогодні міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії представила Дорожню карту фінансових санкцій. Документ містить аналіз впливу раніше запроваджених обмежень на фінансову систему РФ, перелік рекомендацій для посилення тиску на державу-агресора та карту ризиків щодо реалізації санкційної політики.

Зокрема, група Єрмака-Макфола пропонує накласти повні блокувальні санкції на весь фінансовий сектор РФ; цілком відмовитися від надання послуг та співпраці з агресором у фінансовій сфері; досягти інституціональної ізоляції, розпочавши перехід до нової економічної політики без участі Росії.

Група також пропонує запровадити нові межі прозорості та розкриття інформації щодо компаній, які співпрацюють з Росією, задля збільшення ринкового та суспільного тиску.