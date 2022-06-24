Порошенко про рішення Європейської Ради: уся Україна об’єдналася заради європейського майбутнього

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав рішення Європейської Ради й наголосив, що всі країна об’єдналась заради європейського майбутнього.

«Рішення Європейської Ради щодо статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі назавжди увійде у літопис української історії. Сьогодні в Україні не знайдеться жодного, хто б не працював для досягнення цієї мети. Країна обʼєдналася – і влада, і опозиція – заради протистояння ворогу, і заради європейського майбутнього», – написав Порошенко у Facebook.

«Хочу щиро подякувати всім тим, хто забезпечив цю неймовірну історію успіху. Найголовніше – слова щирої подяки та низький уклін жертовності та стійкості українського війська. Вважаю, що саме український воїн зробив найбільший внесок в сьогоднішній успіх. Хочу подякувати всім українцям, а особливо волонтерам, представникам громадянського суспільства, бо саме наша єдність, мужність та самопожертва полонили серця сотень мільйонів європейців і визначили позицію європейських політиків. Подякувати всім дипломатам за традиційно професійний і ефективний міжнародний наступ», – написав Порошенко.

При цьому він зазначив, що попереду ще багато роботи.

«Головне – перемогти, зберегти нашу національну єдність та разом побудувати нову європейську заможну демократичну Україну. Разом до Європи! Слава Україні!», – написав експрезидент.