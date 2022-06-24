Представники Євросоюзу зроблять усе, аби Україна отримала членство за спрощеною процедурою, – Макрон

Представники Євросоюзу докладуть усіх зусиль, аби Україна отримала членство у ЄС за спрощеною процедурою.

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив під час брифінгу, повідомив Укрінформ.

“Ми розуміємо, що Україна зараз втягнута у конфлікт. Зараз ми робимо усе можливе, аби Україна за спрощеною процедурою змогла стати членом ЄС”, – сказав Макрон.

За його словами, пріоритетним завданням є стабілізація геополітичної ситуації.

“Ми відкриваємо двері для України, аби стабілізувати ситуацію. Ми говоримо, що європейська сім'я не має певних обмежень територій. Такий геополітичний підхід дає можливість розширяти межі ЄС. Економічний контекст також. Ми повинні діяти на кілька кроків попереду. Ми б так не діяли за інших умов. Ми розуміємо, що зараз є певна втома від війни і тому ми не можемо допустити, щоб таке продовжувалось. Ми маємо прагнути стабілізації в межах нинішніх обставин”", – додав президент Франції.

Нагадаємо, Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалено 23 червня лідерами країн-членів ЄС на саміті Євроради.

Для набуття повноцінного членства в Союзі держава має відповідати Копенгагенським нормам (політичним, економічним і членським) і виконати низку вимог. Серед них: подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні і забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів.

Президентка Єврокомісія Урсула фор ден Ляєн зі свого боку заявила, що Україна вже запровадила близько 70% правил, норм та стандартів ЄС.