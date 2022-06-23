Надання Україні статусу кандидата до ЄС є результатом дій багатьох команд.

Президент Зеленський, Офіс президента, Верховна Рада, прем’єр-міністр і уряд, МЗС та вся дипломатія працювали над наданням Україні статуса кандидата в члени ЄС як одне ціле.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Це рішення заслужене на Майданах, на фронті, в кабінетах, де велися переговори, адвокатували експерти і змінювалися закони”, - зазначив Кулеба.

Він додав, що сьогодні записав спільне відеозвернення з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

Нагадаємо, Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалено лідерами країн-членів ЄС на саміті Євроради.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що отримання Україною статусу кандидата до ЄС є перемогою, яку країна чекала багато років.