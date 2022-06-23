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Кулеба про надання Україні кандидатства до ЄС: “Це рішення заслужене на Майданах, на фронті, в кабінетах”

Надання Україні статусу кандидата до ЄС є результатом дій багатьох команд.

Кулеба про надання Україні кандидатства до ЄС: “Це рішення заслужене на Майданах, на фронті, в кабінетах”
Фото: скріншот

Президент Зеленський, Офіс президента, Верховна Рада, прем’єр-міністр і уряд, МЗС та вся дипломатія працювали над наданням Україні статуса кандидата в члени ЄС як одне ціле.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Це рішення заслужене на Майданах, на фронті, в кабінетах, де велися переговори, адвокатували експерти і змінювалися закони”, - зазначив Кулеба.

Він додав, що сьогодні записав спільне відеозвернення з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

Нагадаємо, Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалено лідерами країн-членів ЄС на саміті Євроради.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що отримання Україною статусу кандидата до ЄС є перемогою, яку країна чекала багато років.

 

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