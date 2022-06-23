Президент Зеленський, Офіс президента, Верховна Рада, прем’єр-міністр і уряд, МЗС та вся дипломатія працювали над наданням Україні статуса кандидата в члени ЄС як одне ціле.
Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.
“Це рішення заслужене на Майданах, на фронті, в кабінетах, де велися переговори, адвокатували експерти і змінювалися закони”, - зазначив Кулеба.
Він додав, що сьогодні записав спільне відеозвернення з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.
Нагадаємо, Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалено лідерами країн-членів ЄС на саміті Євроради.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що отримання Україною статусу кандидата до ЄС є перемогою, яку країна чекала багато років.