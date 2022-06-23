Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
ГоловнаСвіт

Чехія зупинила видачу віз росіянам та білорусам до березня 2023 року

Заяви на надання права перебування в країні розглядатися не будуть.

Чехія зупинила видачу віз росіянам та білорусам до березня 2023 року
Фото: tsn.ua

Чехія зупиняє до кінця березня 2023 року видачу віз та посвідок на проживання громадянам Росії та Білорусі.

Про це повідомляє "Радіо Прага".

Зазначається, що після повномасштабного військового вторгнення в Україну чеський уряд ухвалив рішення про зупинення видачі віз громадянам Росії, а пізніше і Білорусі, за винятком випадків гуманітарного характеру.

Заяви на надання права перебування в Чехії, які будуть подані в дипломатичні представництва громадянами РФ і Білорусі, згідно з новим положенням закону, вважатимуться неприйнятними. Це означає, що їх не буде розглянуто, пояснили МЗС Чехії.

"Цей крок має служити для захисту зовнішньополітичних інтересів Чеської Республіки через збройний конфлікт на території України, викликаний вторгненням військ РФ і підтриманий Республікою Білорусь", - зазначає Міністерство закордонних справ.

Іноземців, які вже мають дозвіл на проживання, ці заходи не стосуються.

Нагадаємо, у травні Сенат Чехії визнав геноцидом злочини росармії в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також