Чехія зупинила видачу віз росіянам та білорусам до березня 2023 року

Заяви на надання права перебування в країні розглядатися не будуть.

Чехія зупиняє до кінця березня 2023 року видачу віз та посвідок на проживання громадянам Росії та Білорусі.

Про це повідомляє "Радіо Прага".

Зазначається, що після повномасштабного військового вторгнення в Україну чеський уряд ухвалив рішення про зупинення видачі віз громадянам Росії, а пізніше і Білорусі, за винятком випадків гуманітарного характеру.

Заяви на надання права перебування в Чехії, які будуть подані в дипломатичні представництва громадянами РФ і Білорусі, згідно з новим положенням закону, вважатимуться неприйнятними. Це означає, що їх не буде розглянуто, пояснили МЗС Чехії.

"Цей крок має служити для захисту зовнішньополітичних інтересів Чеської Республіки через збройний конфлікт на території України, викликаний вторгненням військ РФ і підтриманий Республікою Білорусь", - зазначає Міністерство закордонних справ.

Іноземців, які вже мають дозвіл на проживання, ці заходи не стосуються.

Нагадаємо, у травні Сенат Чехії визнав геноцидом злочини росармії в Україні.