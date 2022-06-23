Головне за ніч. Четвер, 23 червня

Військові навчання в Білорусі, операція на Зміїному, собака-робот Spot та землетрус в Афганістані.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу сили захисту Україні ліквідували 200 окупантів. Загальні втрати російської армії з 24 лютого по 23 червня орієнтовно складають 34 430 осіб.

Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що на Волинському та Поліському напрямках з 22 червня по 1 липня в Гомельській області, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання збройних сил республіки Білорусь.

На Сєверодонецькому напрямку противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець.

Про оперативну обстановку на інших напрямах – у новині.

22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Війни, яка назавжди мала залишитися в історії XX століття і ніколи не мала повторитись. Але повторюється. Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

"Тоді від ранку вторгнення до поразки агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги, але швидше. Значно швидше. Це – наша національна мета, і маємо працювати на її реалізацію щоденно. Не тільки держава, а й кожен громадянин, кожна громадянка – на тому рівні, на якому це можливо", - підкреслив президент.

Він також розповів, що 22 червня поспілкувався щодо кандидатства в ЄС для України з 11 лідерами країн. Детальніше – в новині.

Увечері 22 червня окупанти обстріляли місто Апостолове в Дніпропетровській області.

"Місця прильоту зі зрозумілих причин деталізувати не можу", – повідомив міський голова Андрій Оса.

Збройні сили України поцілили у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс окупантів на острові Зміїний.

"Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1"", – йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

За добу ворог обстріляв чотири райони Сумщини і вдарив протикорабельними ракетами по Миколаєву. Вогонь вівся і по Чернігівщині, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Військових, евакуйованих з маріупольського заводу "Азовсталь" на окуповану територію, Україна повертатиме додому поетапно, повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Частина українських військовослужбовців може повернутися на батьківщину вже найближчим часом. Чекаємо!

Компанію 10 саперним роботам TALON в Україні може скласти собака-робот Spot.

Армія США погодилася надати одного зі своїх двох роботизованих собак, щоб допомогти американській некомерційній організації очищати територію від мін та інших боєприпасів в Україні. Підприємство з розмінування HALO Trust використовуватиме собаку-робота, виготовленого Boston Dynamics, для видалення мінометних снарядів і касетних боєприпасів у Бучі і Броварах.

Унаслідок землетрусу магнітудою 6,1 бала в Афганістані загинуло 1000 людей, понад 600 постраждали. Кількість жертв, як очікується, зростатиме, оскільки інформація надходить із віддалених гірських сіл.

Організація рятувальної операції стане серйозним випробуванням для ісламістської влади Талібану, яка захопила країну торік у серпні і була відрізана від значної міжнародної допомоги через санкції.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!