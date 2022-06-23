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Частину воїнів, евакуйованих з “Азовсталі”, можуть повернути додому найближчим часом, – Буданов

ГУР знає про долю майже всіх полонених українських бійців.

Частину воїнів, евакуйованих з “Азовсталі”, можуть повернути додому найближчим часом, – Буданов
Кирило Буданов
Фото: УП

Військових, евакуйованих з маріупольського заводу “Азовсталь” на окуповану територію, Україна повертатиме додому поетапно.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у ефірі телемарафону, пише Дзеркало тижня.

Частина українських військовослужбовців може повернутися на батьківщину вже найближчим часом.

Буданов розповів, що ГУР знає про долю майже всіх полонених українських бійців і займається їхнім поверненням додому.

“Найближчим часом ми сподіваємось звільнити більш-менш значиму кількість наших полонених. І це буде одразу повідомлено у ЗМІ – чекайте, слідкуйте за цим”, – сказав він.

Найважчим є процес обміну командного складу, керівників підрозділів. Водночас, питання стосовно рядового складу йдуть значно краще.

Згідно з інформацією начальника ГУР, переважна частина захисників Маріуполя наразі перебуває в таборі для військовополонених у тимчасово окупованому селищі Оленівка. Однак іноді деяких бійців вивозять “для проведення слідчих дій”.

“Ми знаємо, де вони – це питання завжди є на контролі. І ми це відслідковуємо”, – наголосив Буданов.

Скільки саме українських військових перебуває в російському полоні він не уточнив через секретність інформації. Буданов також не сказав, чи наша країна має достатньо “обмінного фонду” для звільнення всіх, однак запевнив: "Ми зможемо їх повернути назад”.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак інтерв’ю LB.ua розповів, що взяті в російський полон захисники “Азовсталі” живі, але в яких умовах їх утримують, наразі невідомо. 

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