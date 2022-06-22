Головне за день. Середа, 22 червня

Масові викрадення в Енергодарі, пожежа в Миколаєві, дерев’яні білоруські танки і розслідування убивства Макса Левіна. Яким запам’ятається 119-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що ЗСУ відбили штурм росіян у районі Новобахмутівки на Донеччині та змусили ворога відійти.

На Донецькому напрямку окупаційні війська намагаються просунутися в напрямку Бахмута і встановити контроль над Сєвєродонецьком. Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 22 червня – в нашій новині.

Білоруські військові в прикордонні з Україною встановили дерев’яні муляжі танків, розповів на брифінгу речник міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Найгарячішою точкою фронту лишається Сєвєродонецьк. У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях ворог здійснив 15 літаковильотів для ракетних ударів, зокрема й Х-31, по Одещині вдарив з території АР Крим із берегових ракетних комплексів.

Окупанти наразі переважають захисників у озброєнні і намагаються перемогти кількісно: подекуди на один постріл української артилерії припадає шість пострілів противника. Детальніше – в новині.

По Сумщині впродовж дня ворог здійснив більше 80 пострілів з артилерії, є загиблий і поранені.

У Миколаєві триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, яке потрапило під ворожий обстріл.

"Окупанти "демілітаризували" резервуар із соняшниковою олією, який дуже загрожував національній безпеці росії. Пожежу гамують 83 вогнеборці, 24 одиниці основної та спеціальної техніки Головного управління ДСНС України у Миколаївській області", - розповіли рятувальники.

Російські окупанти знущаються з полонених жителів Енергодара та працівників Запорізької АЕС.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов на зустрічі керівництва Енергоатому з очільниками міст-супутників АЕС.

"Людей масово викрадають, місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально", - розповів Орлов.

Він наголосив, що терміново необхідно на найвищому рівні вирішити питання обміну цивільних полонених, яких викрали окупанти.

Стало відомо, що Личаківський районний суд Львова продовжив термін тримання під вартою народного депутата Віктора Медведчука до 9 серпня.

"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту. За даними журналістів, Левіна й Чернишова вбили 13 березня.

"Після візиту в Україну з 24 травня по 3 червня з метою розслідування смерті українського фотожурналіста Макса Левіна "Репортери без кордонів" (RSF) оприлюднюють звіт з інформацією та доказами, які свідчать про те, що Левіна та його друга і охоронця стратили російські солдати в лісу під Києвом 13 березня, можливо, після допитів і навіть тортур", – йдеться в матеріалі. Подробиці – в нашій новині.

Після бою з російськими військовими зник гендиректор видавництва "Бліц-інформ" та шеф-редактор журналу "Бізнес" Володимир Чеповий.

Син Володимира, Іван Чеповий, повідомив, що офіційно його батько вважається зниклим безвісти, а не загиблим, як повідомляли раніше.

"Сьогодні отримали від зама воєнкома листа про те, що батько є офіційно ЗНИКЛИМ БЕЗВІСТИ. Як і багато інших українських захисників. Ні в яких списках 200/300 його немає. Чекаємо на ОФІЦІЙНУ інформацію", – написав Іван Чеповий і попросив не поширювати даних про загибель батька.

США не дозволили приліт російського спецрейсу, що мав забрати дипломатів, яким було наказано покинути американську територію.

Цим дипломатам Державний департамент наказав покинути територію США до кінця червня. Що поробиш, доведеться їм діставатися додому, як кажуть, "на перекладних".

У Ростовській області Росії трапилася чергова пожежа – цього разу на нафтопереробному заводі "Новошахтинський".

Загоряння сталося вранці, вогонь охопив приблизно 50 квадратних метрів. За даними російських джерел, пожежу, яка відбулась внаслідок падіння дрону, вже ліквідували. Схоже, подібні інциденти в РФ стали вже майже буденною справою.

Сотні європейських інтелектуалів звернулися до європейських лідерів з проханням надати Україні статус кандидата в ЄС.

Про це йдеться у відкритому листі, ініційованому організацією Stand With Ukraine.

"Україна це Європа. Майбутнє континенту зараз вирішується на її землях. Ціною крові Україна захищає ідеали миру і принципи права, базові цінності Європейського Союзу. Настав час відкрити їй двері", - наголошується в повідомленні.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, виступаючи на Європейському вечорі спорту, значну частину своєї промови присвятив війні в Україні та українському олімпійському руху.

На думку Томаса Баха, зарано думати про послаблення санкцій щодо росіян та білорусів.

"Війна в Україні – це кричуще порушення Олімпійського перемир'я. Тому ми повинні усвідомити, що ще не настав час скасувати усі наші рекомендації щодо санкцій і відсторонень", - підкреслив він. "Ми всі наполегливо працюємо, щоб побачити сильну, успішну та горду команду України на Олімпійських іграх-2024", - зазначив також голова МОК.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!