Ми всі наполегливо працюємо, щоб побачити сильну, успішну та горду команду України на Олімпійських іграх-2024, - голова МОК

Томас Бах вважає, що зарано думати про послаблення санкцій щодо росіян та білорусів.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, виступаючи на Європейському вечорі спорту, значну частину своєї промови присвятив війні в Україні та українському олімпійському руху.

Зокрема він заявив, що санкції проти Росії та Білорусі залишаються в силі.

"МОК та Олімпійський рух вжили негайних дій після того, як росія за підтримки білорусі розпочала цю війну. Позиція Олімпійського руху щодо війни викладена в моєму посланні "Дайте миру шанс", яке широко розповсюдили та оцінили уряди та організації по всьому світу, і тут я хотів би також подякувати єврокомісару Марії Габріель та всій комісії ЄС за їхню підтримку позиції МОК", - цитує Баха xsport.ua.

"Оскільки вторгнення Росії в Україну є кричущим порушенням Олімпійського перемир’я та нашої гуманітарної місії, у нас не було іншого вибору, окрім як вжити заходів. Наші дії – це санкції та захисні заходи.

Ми рекомендуємо не проводити міжнародні спортивні заходи в росії та білорусі, а також заборонити демонстрацію їхньої національної символіки. І вперше в нашій олімпійській історії ми скасували олімпійських ордени, які раніше вручили представникам російської влади", - зазначив президент МОК.

"Війна в Україні – це таке кричуще порушення Олімпійського перемир'я. Тому ми повинні усвідомити, що ще не настав час скасувати усі наші рекомендації щодо санкцій і відсторонень.

Наша місія – зробити світ кращим за допомогою спорту. Ця олімпійська місія не є політичною. Ця олімпійська місія є гуманітарною.

У ці надзвичайно важкі часи ми всі як ніколи потребуємо саме цього, щоб сприяти миру та солідарності. Останнім яскравим прикладом цього стала наша спільна реакція на війну в Україні", - додав Бах.

"Ми були вражені безпрецедентним проявом солідарності від усього Олімпійського руху, зокрема тут – в Європі, щодо України.

Щоб це було максимально ефективно, ми призначили Президента НОК України та члена МОК Сергія Бубку координувати всі наші гуманітарні зусилля для України.

Я впевнений, що можу говорити від імені всіх нас, висловлюючи йому нашу повну солідарність з українською олімпійською спільнотою.

Ми всі наполегливо працюємо, щоб побачити сильну, успішну та горду команду України на Олімпійських іграх-2024", - підкреслив голова олімпійського руху.