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Ми всі наполегливо працюємо, щоб побачити сильну, успішну та горду команду України на Олімпійських іграх-2024, - голова МОК

Томас Бах вважає, що зарано думати про послаблення санкцій щодо росіян та білорусів.

Ми всі наполегливо працюємо, щоб побачити сильну, успішну та горду команду України на Олімпійських іграх-2024, - голова МОК
Томас Бах
Фото: IOC

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, виступаючи на Європейському вечорі спорту, значну частину своєї промови присвятив війні в Україні та українському олімпійському руху.

Зокрема він заявив, що санкції проти Росії та Білорусі залишаються в силі.

"МОК та Олімпійський рух вжили негайних дій після того, як росія за підтримки білорусі розпочала цю війну. Позиція Олімпійського руху щодо війни викладена в моєму посланні "Дайте миру шанс", яке широко розповсюдили та оцінили уряди та організації по всьому світу, і тут я хотів би також подякувати єврокомісару Марії Габріель та всій комісії ЄС за їхню підтримку позиції МОК", - цитує Баха xsport.ua.

"Оскільки вторгнення Росії в Україну є кричущим порушенням Олімпійського перемир’я та нашої гуманітарної місії, у нас не було іншого вибору, окрім як вжити заходів. Наші дії – це санкції та захисні заходи.

Ми рекомендуємо не проводити міжнародні спортивні заходи в росії та білорусі, а також заборонити демонстрацію їхньої національної символіки. І вперше в нашій олімпійській історії ми скасували олімпійських ордени, які раніше вручили представникам російської влади", - зазначив президент МОК.

"Війна в Україні – це таке кричуще порушення Олімпійського перемир'я. Тому ми повинні усвідомити, що ще не настав час скасувати усі наші рекомендації щодо санкцій і відсторонень.

Наша місія – зробити світ кращим за допомогою спорту. Ця олімпійська місія не є політичною. Ця олімпійська місія є гуманітарною.

У ці надзвичайно важкі часи ми всі як ніколи потребуємо саме цього, щоб сприяти миру та солідарності. Останнім яскравим прикладом цього стала наша спільна реакція на війну в Україні", - додав Бах.

"Ми були вражені безпрецедентним проявом солідарності від усього Олімпійського руху, зокрема тут – в Європі, щодо України.

Щоб це було максимально ефективно, ми призначили Президента НОК України та члена МОК Сергія Бубку координувати всі наші гуманітарні зусилля для України.

Я впевнений, що можу говорити від імені всіх нас, висловлюючи йому нашу повну солідарність з українською олімпійською спільнотою.

Ми всі наполегливо працюємо, щоб побачити сильну, успішну та горду команду України на Олімпійських іграх-2024", - підкреслив голова олімпійського руху.

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