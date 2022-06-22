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В українському баскетболі назріває скандал: ФБУ виступає проти участі "Прометея" в Єврокубку

Крім того, Федерація вимагає, щоб "Прометей" і "Будівельник" виступали у чемпіонаті України.

В українському баскетболі назріває скандал: ФБУ виступає проти участі "Прометея" в Єврокубку
Фото: fbu.ua

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський у відкритому листі відреагував на рішення "Прометея" подати заявку на участь у турнірі EuroCup, яке не є змаганням ФІБА.

У свою чергу, президент клубу підтвердив, що клуб не змінить свого рішення.

Разом з тим, генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський заявив, що учасники єврокубків мусять виступати в чемпіонаті України наступного сезону.

"Щодо "Прометея" є вимога виступати у чемпіонаті України. Це обов’язкова умова. Це стосується і "Будівельника", який подав заявку в Лігу чемпіонів і планує грати домашні матчі у Польщі чи Литві.

Щодо інших клубів, то ніхто на сьогодні більше не подавав заявку на участь у міжнародних лігах і ми дуже сподіваємось побачити їх, разом з "Прометеєм" та "Будівельником", у числі команд чемпіонату України, - наводить слова свого генсека пресслужба ФБУ.

Нагадаємо, наступний сезон "Прометей" має намір провести у Латвійсько-Естонській лізі.

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