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"Прометей" вийшов до чвертьфіналу EuroCup Women

Слобожанський клуб удруге виявився сильнішим за "Касторс Брена".

"Прометей" вийшов до чвертьфіналу EuroCup Women
"Прометей"
Фото: prometeybc.com

На спортивній арені смт Слобожанське Дніпропетровської області баскетбольний "Прометей" зустрічався у матчі-відповіді 1/8 фіналу EuroCup Women з "Касторс Брен".

Нагадаємо, перший матч у Бельгії завершився мінімальною перемогою українок – 93:92.

На власному майданчику "Прометей" діяв переконливіше, створивши пристойний гандикап вже в першій чверті.

Підсумкова перемога – 79:56 (27:11, 21:15, 23:19, 8:11) вивела український клуб до чвертьфіналу турніру, де він побореться з переможцем пари "Мерсін" (Туреччина) – "Фламмес Кароло" (Франція).

Раніше поєдинки цих команд двічі переносили. Нові дати ігор потенційних суперників "Прометея" – 16 та 17 лютого. Обидва матчі відбудуться на майданчику турецького клубу в місті Мерсін.

Наразі в чемпіонаті Франції "Фламмес Кароло" посідає третє місце; "Мерсін" перебуває на п'ятому рядку в турнірній таблиці турецької першості.

Григорій МухінГригорій Мухін
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