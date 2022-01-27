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Американка Коллінс стала другою фіналісткою Australian Open-2022

Там на неї вже чекає перша ракетка світу Ешлі Барті.

Американка Коллінс стала другою фіналісткою Australian Open-2022
Даніель Коллінс
Фото: EPA/UPG

Представниця США Даніель Коллінс (№30 WTA) у двох сетах переграла польську тенісистку Ігу Свьонтек (№9 WTA) - 6:4, 6:1 - і стала другою фіналісткою Australian Open.

Матч тривав 1 годину та 19 хвилин.

Highlights матчу Коллінс - Свьонтек.

У фіналі Коллінс зустрінеться з господаркою кортів Ешлі Барті, яка в першому півфіналі обіграла ще одну американку Медісон Кіз (№51 WTA).

Зазначимо, що ні Даніель, ні Ешлі ще не вигравали цей турнір.

Матч відбудеться у суботу, 29 січня. Початок о 10:30 за київським часом.

Григорій МухінГригорій Мухін
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