Суркіс проти нових правил ФІФА про орендованих футболістів

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розкритикував нові правила FIFA, які передбачають скорочення кількості відданих і взятих в оренду футболістів.

"Учора прочитав нові правила FIFA про орендованих футболістів. А що ж тоді робити? Хлопець формується, йому 18-19 років. Я ж не можу "роздати" цих футболістів...

Навіть якщо я "роздам" усіх по орендах, навіть якби не було цього правила, мені скажуть, що я "зробив" не одеський "Чорноморець", а весь український футбол. Нібито весь наш чемпіонат працює на "Динамо". Я цього не хочу", - заявив Суркіс у програмі "Бомбардир".

"Так, є хлопці, з якими ми попрощаємося. Ми бачимо, що вони пройшли шлях у школі, але вони не для високих завдань, вони йдуть і шукають собі шлях самі. Є навіть батьки футболістів, які приходять перед підписанням контракту й кажуть: "Ми не хочемо, щоб наш син йшов у оренду, а перспектив грати у вас немає", - пояснює ситуацію президент "Динамо".

При цьому бізнесмен закликав повернути молодіжний чемпіонат.

"Я не хочу зробити "Маріуполь". Я хочу, щоб був турнір, який був раніше. Назвіть його як хочете: U-21 або U-23, але щоб могли грати гравці з першої команди. Сьогодні на зборі 27 футболістів, а грають лише 11", – наголосив Суркіс.

Нагадаємо, FIFA опублікувала список нових правил, які стосуватимуться оренди професійних футболістів.

З 1 липня 2022-го по 30 червня 2023 року клуби зможуть мати максимум вісьмох гравців, узятих в оренду, і вісьмох гравців, відданих в оренду. З 1 липня 2023-го по 30 червня 2024 року – щонайбільше сімох, а починаючи з липня 2024 року – щонайбільше шістьох гравців.

Також буде запроваджено заборону на оренду футболістів, які вже перебувають в оренді. Для визначення її умов доведеться укладати письмову угоду.

Тому невдоволення Суркіса цілком зрозуміле, адже на початку нинішнього сезону "Динамо" віддало в оренду самому "Чорноморцю" 12 гравців.

Додамо, що в "Шахтаря" склалася аналогічна ситуація. "Гірники" перетворили "Маріуполь" практично на свій фармклуб.

З новими правилами укладати такі угоди буде проблематично.