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"Динамо" U-19 не дограло на турецькому зборі спаринг через масову бійку

Ініціатором став "динамівець" Самба Діалло.

"Динамо" U-19 не дограло на турецькому зборі спаринг через масову бійку
Самба Діалло
Фото: ФК "Динамо"

Напередодні молодіжна команда київського "Динамо" провела на турецькому зборі спаринг з ровесниками з "Антальяспору".

Поєдинок зупинили за рахунку 2:2 через масову бійку, ініціатором якої став "динамівець" Самба Діалло.

Наприкінці зустрічі сенегалець відзначився голом після того, як утік від суперників із центру поля. Арбітр при цьому зафіксував офсайд і скасував узяття воріт.

"Динамівці" обурилися рішенням – на їхню думку, гол було забито чисто. На поле навіть вибіг старший тренер "Динамо" Ігор Костюк, який висловив своє невдоволення арбітру.

Найемоційніше відреагував на епізод автор незарахованого гола Діалло: він улаштував серйозний конфлікт із суперником, штовхнув у груди рефері, чим спровокував масову бійку. Дісталося і самому Самбі, який отримав удар ногою в найнесподіваніше місце.

У результаті бригада арбітрів вирішила завершити поєдинок достроково.

Григорій МухінГригорій Мухін
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