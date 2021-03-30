Пішов з життя віцепрезидент київського "Динамо"

Сьогодні на 82-му році життя помер віцепрезидент київського "Динамо" з питань будівництва Михайло Петрошенко.

Про це повідомляє пресслужба ФК.

"З безмежною скорботою зустрівши сумну звістку про смерть Михайла Тимофійовича Петрошенка, висловлюю щирі співчуття його рідним і близьким... Будівництво динамівської бази, дитячої школи, клубного манежу і безліч інших інфраструктурних проектів були реалізовані під керівництвом віце-президента "Динамо" Михайла Петрошенка. Михайло Тимофійович був професіоналом найвищого рівня і людиною з великої літери. Його цілеспрямованість, мудрість і порядність багато років служили на благо України і київському "Динамо", - цитує пресслужба слова співчуття президента "Динамо" Ігоря Суркіса.

Як повідомляли, на початку лютого на 102-му році життя помер батько братів Суркісів Михайло (Рахміль) Давидович Суркіс.