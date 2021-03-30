Ломаченко дізнався ім'я свого наступного суперника і терміни проведення бою

Василь знову готовий до сходження на Олімп.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що наступним суперником ексчемпіона світу в легкій вазі за версією WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) стане японець Масайосі Накатані (19-1, 13 КО).

За словами промоутера, сторони вже домовилися про проведення поєдинку.

"Ломаченко проведе бій з Накатані - хлопцем, який нокаутував Вердехо. Так, ми вже про все домовилися, цей поєдинок затверджено. Він відбудеться або в останній тиждень червня, або 10 липня", - заявив Арум в інтерв'ю Barbershop Conversations.

Це буде перший поєдинок Ломаченка з 17 жовтня 2020 року, коли він утратив титули в результаті поразки одностайним рішенням суддів від Теофімо Лопеса.

Накатані своєї єдиної поразки на профірингу зазнав теж від Лопеса, але на рік раніше. Невдачу японець закрив яскравою перемогою у грудні 2020 року над пуерториканцем Феліксом Вердехо - нокаутував у 9-му раунді, поступаючись протягом зустрічі. Той бій став лідером на звання "За волю до перемоги" за підсумками попереднього року.

Накатані входить у топ-15 рейтингів WBC, IBF і WBO. І бій Ломаченко-Накатані стане цікавим зіткненням стилів. Японець матиме перевагу в зрості над Ломаченком, який є одним із кращих технічних боксерів сучасності.