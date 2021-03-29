Фото: EPA/UPG Збірна Іспанії

Нагадаємо, в першому турі "Фурія Роха" несподівано зіграла вдома внічию з командою Греції (1:1).

Через три дні в рамках другого туру точно такий самий результат тримався до 90+2 хвилини в поєдинку Грузія - Іспанія.

Однак підопічні Луїса Енріке все повезли з Тбілісі три очки завдяки точному удару Дані Ольмо.

Збірна Іспанії в рамках кваліфікації до ЧС забиває 37-й матч поспіль, тож вона побила рекорд національної команди Німеччини/ФРН, встановлений з 1934 по 1985 рік.

Крім того, Іспанія продовжила свою ж рекордну безпрограшну серію у відбірних турнірах чемпіонатів світу, яка вже налічує 65 матчів (51 перемога, 14 нічиїх).

💪 - Spain🇪🇸 are unbeaten in an all-time record 65 consecutive World Cup qualifiers (W51-D14-L0) since a 1-0 defeat against Denmark in Copenhagen on 31 March 1993. #GEOESP #WorldCupQualifiers — Gracenote Live (@GracenoteLive) March 28, 2021

Востаннє "Червона фурія" програвала у кваліфікації ЧС ще в минулому столітті, коли в березні 1993 року поступилася збірній Данії (0:1).