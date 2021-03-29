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Іспанія побила рекорд Німеччини у відбірних матчах чемпіонатів світу

"Фурія Роха" не зазнає поразок 65 матчів.

Збірна Іспанії
Фото: EPA/UPG
Збірна Іспанії
Збірна Іспанії була за дві хвилини від другої поспіль сенсації у відбірній кампанії до Чемпіонату світу-2022.

Нагадаємо, в першому турі "Фурія Роха" несподівано зіграла вдома внічию з командою Греції (1:1).

Через три дні в рамках другого туру точно такий самий результат тримався до 90+2 хвилини в поєдинку Грузія - Іспанія.

Однак підопічні Луїса Енріке все повезли з Тбілісі три очки завдяки точному удару Дані Ольмо.

Збірна Іспанії в рамках кваліфікації до ЧС забиває 37-й матч поспіль, тож вона побила рекорд національної команди Німеччини/ФРН, встановлений з 1934 по 1985 рік.

Крім того, Іспанія продовжила свою ж рекордну безпрограшну серію у відбірних турнірах чемпіонатів світу, яка вже налічує 65 матчів (51 перемога, 14 нічиїх).

Востаннє "Червона фурія" програвала у кваліфікації ЧС ще в минулому столітті, коли в березні 1993 року поступилася збірній Данії (0:1).

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