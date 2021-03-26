У другий день естафети олімпійського вогню факел знову погас, повідомляє японська державно-громадська центральна телерадіокомпанії NHK.
Один з учасників естафети олімпійського вогню майже повністю пробіг свою ділянку з погаслим факелом.
За даними журналістів, вогонь згас із передачі естафети в селі Іітате в японській префектурі Фукусіма, проте учасник не звернув на це уваги.
Персонал супроводу зауважив, що факел не горить, лише незадовго до наближення факелоносца до наступного пункту передачі вогню.
Пробіг був зупинений з метою повторного запалення факела. Але через сильний вітер зробити це відразу не вийшло.
Естафета олімпійського вогню почалася вчора, 25 березня.