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У другий день естафети в Японії факел олімпійського вогню знову погас

Це другий випадок за два дні.

Фото: Global Look Press/Philip Fong/XinHua

У другий день естафети олімпійського вогню факел знову погас, повідомляє японська державно-громадська центральна телерадіокомпанії NHK.

Один з учасників естафети олімпійського вогню майже повністю пробіг свою ділянку з погаслим факелом.

За даними журналістів, вогонь згас із передачі естафети в селі Іітате в японській префектурі Фукусіма, проте учасник не звернув на це уваги.

Персонал супроводу зауважив, що факел не горить, лише незадовго до наближення факелоносца до наступного пункту передачі вогню.

Пробіг був зупинений з метою повторного запалення факела. Але через сильний вітер зробити це відразу не вийшло.

Естафета олімпійського вогню почалася вчора, 25 березня.

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