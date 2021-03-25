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Олімпійський комітет Росії запропонував МОК замінити на Олімпійських іграх гімн Росії музикою Чайковського

Нова композиція може прозвучати вже влітку на Олімпіаді в Токіо.

Олімпійський комітет Росії запропонував МОК замінити на Олімпійських іграх гімн Росії музикою Чайковського
Станіслав Поздняков
Фото: РІА Новини

Глава Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков заявив, що його організація відправила в Міжнародний олімпійський комітет (МОК) запит на використання фрагмента з Концерту №1 для фортепіано з оркестром Петра Чайковського в якості заміни гімну Росії під час нагородження на Олімпійських іграх - 2020 в Токіо, повідомляє vesti.ru.

"Ми провели додаткові консультації, в тому числі і з МОК, і на підставі прецеденту, який був створений Союзом ковзанярів Росії, погодилися з цією пропозицією. Ми вважали за можливе звернутися в МОК для затвердження даної композиції", - цитує Позднякова видання.

"Ця урочиста мелодія буде доречною для використання під час протокольних заходів. Чайковський є російським композитором, має пряму асоціацію з нашою батьківщиною, але його творчість є частиною всесвітнього музичної спадщини. Тому це компроміс для всіх сторін. Сподіваємося, що МОК прийме нашу пропозицію", - заявив глава НОК Росії.

Згідно з вердиктом Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) від 19 грудня 2020 року, до грудня 2022 року на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх російські спортсмени зобов'язані виступати без національних прапора і гімну.

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