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Чемпіонка світу зі сноуборду загинула під час сходження лавини

Трагедія сталася у Швейцарських Альпах.

Чемпіонка світу зі сноуборду загинула під час сходження лавини
Жюлі Помагальскі
Фото: skichrono.com

Чемпіонка світу зі сноуборду в паралельному гігантському слаломі француженка Жюлі Помагальські загинула у вівторок у результаті сходження лавини у Швейцарських Альпах, повідомляє французький журнал SkiChrono.

Рятувальники виявили тіло ще однієї людини. За даними газети Le Matin, від лавини постраждали ще двоє фрірайдерів - їх поки що не знайшли.

У 1999 році Помагальські стала чемпіонкою світу зі сноуборд-кросу на ЧС, який проходив у німецькому Берхтесгадені. У 2003 році - срібною призеркою чемпіонату світу в паралельному гігантському слаломі в Австрії.

Також Помагальські двічі брала участь в Олімпійських іграх: 2002 року - в Солт-Лейк-Сіті, 2006 року - в Турині. Обидва рази посіла шосте місце в паралельному гігантському слаломі.

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