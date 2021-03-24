Чемпіонка світу зі сноуборду загинула під час сходження лавини

Чемпіонка світу зі сноуборду в паралельному гігантському слаломі француженка Жюлі Помагальські загинула у вівторок у результаті сходження лавини у Швейцарських Альпах, повідомляє французький журнал SkiChrono.
Рятувальники виявили тіло ще однієї людини. За даними газети Le Matin, від лавини постраждали ще двоє фрірайдерів - їх поки що не знайшли.
У 1999 році Помагальські стала чемпіонкою світу зі сноуборд-кросу на ЧС, який проходив у німецькому Берхтесгадені. У 2003 році - срібною призеркою чемпіонату світу в паралельному гігантському слаломі в Австрії.
Також Помагальські двічі брала участь в Олімпійських іграх: 2002 року - в Солт-Лейк-Сіті, 2006 року - в Турині. Обидва рази посіла шосте місце в паралельному гігантському слаломі.
Toutes les pensées de l'équipe de France Olympique et du CNOSF vont à la famille de Julie Pomagalski, à ses proches, à @FedFranceSki. La disparition tragique de Julie, championne du monde de snowboard et Olympienne, laisse l'équipe de France OLY en deuil de l'une des siennes. pic.twitter.com/BtXqH398io— France Olympique (@FranceOlympique) March 23, 2021