Промоутер Усика озвучив дату оголошення бою Джошуа - Ф'юрі

Промоутер колишнього абсолютного чемпіона в крузервейті Олександра Усика (18-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів про ситуацію з наступним поєдинком.

Вона залежить від бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем пояса WBA, WBO, IBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22KOs) і чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0, 21KO).

А ось з організацією цього поєдинку, за словами Красюка, виникли великі проблеми.

"Зараз незрозуміло все і для нас. Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO, чемпіоном є Джошуа. За всіма нормальними правилами, мають санкціонувати бій. Але оскільки в перспективі стоїть поєдинок за об'єднання, рада WBO збирається на нараду і каже, що тут потрібно зробити виняток. Із цим важко сперечатися, якщо абстрагуватися від приватних інтересів Олександра", - цитує промоутера xsport.

"Уся боксерська спільнота світу багато років очікує поєдинку в суперважкій вазі за всі пояси. Усик казав, що не хотів би стати перешкодою, хотів би подивитися цей бій. Але це боксерська складова, а є бізнесова складова. А вона така, що Олександр зобов'язаний про свої права оголосити і реалізовувати їх. WBO вийшла із ситуації, умовно санкціонувавши поєдинок за тимчасового чемпіона світу.

Зробили з тією умовою, що пройде Ф'юрі - Джошуа, пройде бій за тимчасового чемпіона. Тимчасовий чемпіон буде зобов'язаний побитися з переможцем Ф'юрі - Джошуа або забрати титул і стати з тимчасового постійним", - розставив акценти Красюк.

"Начебто все гладко. Проте ні. Санкціонувати тимчасовий пояс можна лише тоді, коли є ясність із головним. Інакше немає юридичних передумов. А ясності немає, її немає вже кілька місяців. Як мені відомо, є гранична дата - 15 квітня, яку узгодили між собою сторони Ф'юрі і Джошуа, щоб оголосити час, місце проведення, точну дату. Якщо цього не відбудеться, то їхній бій не відбудеться.

Тоді Ф'юрі буде битися з Вайлдером, напевно, а Джошуа зобов'язаний битися з Усиком. Ми зобов'язані реалізовувати права Усика - це факт. Але в нас не залишається нічого іншого, крім як почекати", - підсумував Красюк.