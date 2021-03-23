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Українські шпажисти вийшли у фінал Кубка світу в Росії і завоювали путівку на Олімпіаду в Токіо

У фіналі українці битимуться з італійськими мушкетерами.

Фото: isport.ua

Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Романа Свичкаря, Ігоря Рейзліна і Анатолія Герея вийшла у фінал етапу Кубка світу, який проходить у російській Казані.

Першого дня дводенного командного турніру наша команда пройшла Швецію (45:20) і Ізраїль (45:43), а вже наступного дня переграла Японію (29:25) і Китай (39:26).

Нині у фіналі наші шпажисти будуть протистояти Італії.

Нагадаємо, напередодні український шпажист Ігор Рейзлін виграв у Казані в індивідуальному заліку. Для Рейзліна це друга в кар'єрі перемога на етапі Кубка світу.

Варто додати, що завдяки виходу у фінал чоловіча збірна України з фехтування на шпагах гарантувала собі олімпійську ліцензію на Ігри в Токіо-2020.

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