Кабмін виділив 500 млн грн на реалізацію Програми Президента "25 спортивних магнітів"

Відкрито прийом заявок на включення спортивних об'єктів у цю програму.

Фото: sport.gov.ua

Уряд затвердив Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури, повідомляється на офіційному сайті профільного міністерства.

Міністерство молоді та спорту розпочинає прийом пропозицій.

Багатофункціональні спортивні комплекси, льодові арени, палаци спорту, басейни, стадіони, зали для ігрових видів спорту – цьогоріч субвенція передбачена на об’єкти-"магніти".

Для участі у відборі проєкти, що можуть бути профінансовані за рахунок субвенції, повинні відповідати визначеним умовам.

Пропозиції щодо включення спортивних об’єктів до переліку об’єктів приймаються протягом 20 робочих днів з дня набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 226. Після чого подані об’єкти розглядатиме відповідна комісія, до складу якої входитимуть представники спортивних федерацій, народні депутати, працівники Мінмолодьспорту.

Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами затверджуватиме Кабінет Міністрів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за поданням Мінмолодьспорту.

З Порядком та умовами надання субвенції можна ознайомитися тут.