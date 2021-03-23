Роман Абрамович подав до суду на видавця книги "Люди Путіна"

Власник "Челсі" Роман Абрамович подав до британського суду на видавця книги "Люди Путіна", в якій розповідається, зокрема, історія придбання "Челсі". Авторка Кетрін Белтон стверджує, що угода про придбання футбольного клубу була здійснена за вказівкою президента Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні мої законні представники подали судовий позов до англійського суду щодо книги, виданої у Великобританії. Книга містить ряд помилкових і наклепницьких заяв про мене, у тому числі про купівлю "Челсі" і подальшу діяльність футбольного клубу. Було непросто прийняти це рішення. Моя мета полягала в тому, щоб уникнути судового розгляду, і моя юридична команда контактувала з видавцями, щоб спробувати знайти мирне рішення", - цитує власника клубу офіційний сайт "Челсі".

"Однак стало зрозуміло, що помилкові звинувачення в цій книзі шкідливо впливають не тільки на мою особисту репутацію, але й на діяльність футбольного клубу "Челсі". Ми надали видавництву детальну інформацію про різні хибні твердження про мене, які фігурують у книзі, включно з уже визнаними помилковими в англійському Високому суді під час попередніх судових розглядів", - заявив Абрамович.

"На жаль, ці переговори не увінчалися успіхом, і видавець не виправив помилкових тверджень. Сподіваюся, що сьогоднішня дія не тільки спростує помилкові звинувачення щодо мого власного імені, але й послужить нагадуванням про позитивний слід "Челсі" у Великобританії", - підсумував колишній губернатор Чукотки.

Лондонці також опублікували текст заяви юристів Абрамовича.

"Судовий розгляд пов'язаний з низкою помилкових і наклепницьких заяв, зроблених щодо нашого клієнта в книзі "Люди Путіна", опублікованій видавництвом HarperCollins.

У книзі помилково стверджується, що наш клієнт діяв з проявами корупції, і робляться помилкові заяви про придбання нашим клієнтом і діяльність футбольного клубу "Челсі". Такі твердження абсолютно неприйнятні і не мають підстав", - йдеться в заяві юридичної організації Harbottle & Lewis, що представляє інтереси Абрамовича на території Сполученого Королівства.

Абрамович став власником "Челсі" влітку 2003 року. За цей час клуб зі "Стемфорд Брідж" 5 разів вигравав Англійську прем'єр-лігу. У 2012 році "Челсі" вперше у своїй історії став переможцем Ліги чемпіонів.