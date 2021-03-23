Зокрема, у Вероні місцевий однойменний клуб приймав "українську" "Аталанту". Матч завершився перемогою гостей - 2:0.
Відкрив рахунок у матчі з пенальті Руслан Маліновський. Він же асистував Дувану Сапаті, який установив остаточний рахунок.
Гра українця не залишилася поза увагою фахівців - він потрапив у символічну збірну тижня за версією WhoScored.
Руслан отримав високу оцінку 8.6 бала.
Додамо, що поєдинок у Вероні ознаменувався дебютом іншого українця в складі "Аталанти" Віктора Коваленка, який на 87-й хвилині замінив якраз Маліновського.