Фото: EPA/UPG Руслан Маліновський

Перед перервою через ігри збірних у Серії А пройшов 28-й тур.

Зокрема, у Вероні місцевий однойменний клуб приймав "українську" "Аталанту". Матч завершився перемогою гостей - 2:0.

Відкрив рахунок у матчі з пенальті Руслан Маліновський. Він же асистував Дувану Сапаті, який установив остаточний рахунок.

Гра українця не залишилася поза увагою фахівців - він потрапив у символічну збірну тижня за версією WhoScored.

Руслан отримав високу оцінку 8.6 бала.

Додамо, що поєдинок у Вероні ознаменувався дебютом іншого українця в складі "Аталанти" Віктора Коваленка, який на 87-й хвилині замінив якраз Маліновського.

Огляд матчу "Верона" - "Аталанта".