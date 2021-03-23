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Маліновський потрапив до символічної збірної туру Серії А

"Аталанта" обіграла "Верону".

Руслан Маліновський
Фото: EPA/UPG
Руслан Маліновський
Перед перервою через ігри збірних у Серії А пройшов 28-й тур.

Зокрема, у Вероні місцевий однойменний клуб приймав "українську" "Аталанту". Матч завершився перемогою гостей - 2:0.

Відкрив рахунок у матчі з пенальті Руслан Маліновський. Він же асистував Дувану Сапаті, який установив остаточний рахунок.

Гра українця не залишилася поза увагою фахівців - він потрапив у символічну збірну тижня за версією WhoScored.

Руслан отримав високу оцінку 8.6 бала.

Додамо, що поєдинок у Вероні ознаменувався дебютом іншого українця в складі "Аталанти" Віктора Коваленка, який на 87-й хвилині замінив якраз Маліновського.

Огляд матчу "Верона" - "Аталанта".

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