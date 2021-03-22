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"Ювентус" уже давно перебуває в авангарді боротьби з расовою дискримінацією.

Продовжуючи її, туринський клуб у матчі 27-го туру Серії А проти "Беневенто" зіграв у формі, на яку була нанесена статистика, пов'язана з расизмом, повідомляють на офіційному сайті "Старої синьйори".

Так 21 березня клуб ушанував Міжнародний день боротьби з расовою дискримінацією.

Правда, сенсаційно святкував перемогу 1:0 суперник - клуб із передмістя Неаполя.

Додамо, що статистика на формі гравців "Ювентуса" передбачена для цифр від 0 до 9:

0 - кількість днів без расистських дій в Італії.

1 - в Європі один із трьох чорношкірих зазнає расової дискримінації.

2 - у США домогосподарства, що складаються з темношкірих, удвічі частіше стикаються з проблемою відсутності продовольчої безпеки, ніж домогосподарства, що складаються з білих.

3 - у темношкірих американців утричі більше шансів бути вбитими поліцією, ніж у білих.

4 - в Італії 2018 року тільки в 4% випадках було винесено обвинувальний вирок за злочини на ґрунті ненависті.

5 - стільки відсотків чорношкірих у ЄС зазнали расової агресії.

6 - у США 6 із 10 темношкірих кажуть, що з ними поводяться менш справедливо, ніж із білими.

7 - у Європі 7% жертв не повідомляли про расову агресію, побоюючись, що їм не повірять.

8 - 2019 році расизм і ксенофобія були основними мотивами понад 800 злочинів на ґрунті ненависті в Італії.

9 - 9 із 10 американців вважають, що расизм і насильство з боку поліції є проблемами в їхній країні.

Огляд матчу "Ювентус" - "Беневенто".