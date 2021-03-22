"Ювентус" уже давно перебуває в авангарді боротьби з расовою дискримінацією.
Продовжуючи її, туринський клуб у матчі 27-го туру Серії А проти "Беневенто" зіграв у формі, на яку була нанесена статистика, пов'язана з расизмом, повідомляють на офіційному сайті "Старої синьйори".
Так 21 березня клуб ушанував Міжнародний день боротьби з расовою дискримінацією.
Правда, сенсаційно святкував перемогу 1:0 суперник - клуб із передмістя Неаполя.
Додамо, що статистика на формі гравців "Ювентуса" передбачена для цифр від 0 до 9:
0 - кількість днів без расистських дій в Італії.
1 - в Європі один із трьох чорношкірих зазнає расової дискримінації.
2 - у США домогосподарства, що складаються з темношкірих, удвічі частіше стикаються з проблемою відсутності продовольчої безпеки, ніж домогосподарства, що складаються з білих.
3 - у темношкірих американців утричі більше шансів бути вбитими поліцією, ніж у білих.
4 - в Італії 2018 року тільки в 4% випадках було винесено обвинувальний вирок за злочини на ґрунті ненависті.
5 - стільки відсотків чорношкірих у ЄС зазнали расової агресії.
6 - у США 6 із 10 темношкірих кажуть, що з ними поводяться менш справедливо, ніж із білими.
7 - у Європі 7% жертв не повідомляли про расову агресію, побоюючись, що їм не повірять.
8 - 2019 році расизм і ксенофобія були основними мотивами понад 800 злочинів на ґрунті ненависті в Італії.
9 - 9 із 10 американців вважають, що расизм і насильство з боку поліції є проблемами в їхній країні.