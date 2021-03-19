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В Ізраїлі на футбол пускають за системою розпізнавання осіб вакцинованих

Ноу-хау по-ізраїльськи.

В Ізраїлі на футбол пускають за системою розпізнавання осіб вакцинованих
Фото: ONE

Ізраїльський клуб "Маккабі" (Хайфа) у співпраці з компанією Preciate організував автоматичний пропуск фанатів на стадіон, які вакцинувалися проти коронавірусу, за допомогою системи розпізнавання осіб, повідомляє sport.ua з посиланням на ONE.

Прем'єрне застосування цієї системи відбулося в рамках 1/8 фіналу Кубка Ізраїлю між командами "Маккабі" (Петах) і "Тиква" (2:1).

Система працює в кілька етапів. Фанат отримує посилання, завантажує фото документа про вакцинацію ("зеленого паспорта") і посвідчення особи, а також свою фотографію. Система перевіряє документи і при отриманні підтвердження відправляє текстове повідомлення. У день гри система розпізнає особу - і вболівальник може пройти на трибуни.

Повідомляють, що дані не зберігають у будь-якій базі і використовують тільки для підтвердження "зеленого паспорта".

Система розпізнає особу за 1 секунду, що дозволяє великій масі людей заходити на стадіон якнайшвидше.

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