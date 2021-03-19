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Україна завершила сезон 12-ю в таблиці коефіцієнтів УЄФА і втратила привілеї в єврокубках

Невдачі вітчизняних грандів в 1/8 фіналу Ліги Європи позначилися на перспективах України.

Україна завершила сезон 12-ю в таблиці коефіцієнтів УЄФА і втратила привілеї в єврокубках
Фото: УЄФА

Напередодні Україна втратила своїх представників у єврокубках - "Динамо" і "Шахтар" не змогли подолати стадію 1/8 фіналу Ліги Європи, поступившись "Вільярреалу" (0:2 і 0:2) і "Ромі" (0:3 і 1:2) відповідно.

Наш головний конкурент у таблиці коефіцієнтів УЄФА Шотландія теж втратила свого останнього представника "Рейнджерс", але зберегла 11 місце.

Це означає, що Україна втрачає пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.

Звернемо також увагу, що Англія наздогнала Іспанію в рейтингу і за рахунок більшої кількості решти команд, що залишилися в єврокубках, має шанси фінішувати першою.

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