Генеральний директор "Шахтаря" обурений забороною на відвідування матчу Ліги Європи "Шахтар" - "Рома"

Сергій Палкін зазначив, що жорсткий локдаун у столиці стартує тільки в суботу.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін прокоментував рішення київської влади провести сьогоднішній матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Роми" за зачиненими дверима НСК "Олімпійський".

Функціонер підважив доцільність заборонити відвідування поєдинку вболівальникам, зважаючи на велике число людей, які вже виїхали на гру з регіонів, про що Палкін написав у своєму Facebook.

"Рішення викликало хвилю обурення вболівальників "Шахтаря". У зв'язку з цим хотів би поставити кілька запитань керівництву міста:

- Чому рішення про проведення матчу без глядачів прийнято фактично за добу до початку поєдинку, коли вже тисячі вболівальників були в поїздах і автобусах і рухалися в напрямку Києва?

- Що заважало оприлюднити його за два-три дні до матчу чи минулого тижня? Адже проводячи аналогії, ситуація нагадує відвідування ресторану, коли ви прийшли, зробили замовлення, а через 15 хвилин вам кажуть покинути приміщення, тому що ресторан зачинений через рішення техногенної комісії Києва;

- Чому роблячи свої заяви, офіційні особи керувалися цифрою 35 тисяч, хоча реальна цифра кількості вболівальників, які були присутні б на матчі, не перевищує 14 тисяч?

- Чому під заборону потрапляють тільки футбольні матчі, тоді як криті спортивні комплекси, кафе, ресторани і ТРЦ продовжують працювати в штатному режимі? Ризик заразитися на відкритій території стадіону значно нижчий, ніж у перерахованих вище закладах.

- У чому логіка забороняти проведення футбольного матчу на відкритому стадіоні з максимальними заходами безпеки, враховуючи, що тисячі вболівальників без масок переберуться дивитися гру в кафе і бари? І коли сьогодні ввечері ресторани переповняться вболівальниками, які з'їхалися з різних міст країни, то дійсно настане другий "Буковель". Такий сценарій техногенна комісія не розглядала?

"Шахтар" і вболівальники клубу по всій Україні уважно очікують відповідей відповідальних осіб, які допустили таке рішення. Однак є тверда впевненість, що питання так і залишаться без відповідей", - переконаний генеральний директор "Шахтаря".

Сьогодні київська влада оголосила про введення в столиці суворого карантину, який набуде чинності в суботу, 20 березня, тобто лише через два дні після матчу ЛЄ.

Матч "Шахтар" - "Рома" стартує о 19:55. Перша гра в Римі завершилася поразкою "гірників" - 0:3.