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Ляшко назвав області, які недоукомплектовані ліжкомісцями з киснем

Недостатня кількість ліжок з киснем може призвести до швидкого потрапляння області в "червону" зону при погіршенні епідситуації. 

Ляшко назвав області, які недоукомплектовані ліжкомісцями з киснем
Фото: Макс Требухов

Загальнонаціонального локдауну в Україні можна уникнути завдяки дотриманням регіонами усіх вимог і обмежень, визначених для "рівнів" карантину. Але наразі не всі області виконали завдання Уряду та облаштували необхідну кількість ліжок з киснем до визначених на національному рівні показників. 

Про це у коментарі LB.ua повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко

"Зокрема, Дніпропетровська область – не доукомплектовано киснем 2201 ліжко, Чернігівська – 1063, Запорізька – 893 та Львівська область – 837. Це призведе до того, що при погіршенні епідситуації в цих областях регіон досить швидко потрапить до червоного рівня епіднебезпеки", – пояснив Віктор Ляшко.

Він додав, що станом на сьогодні національний карантин поки не планується, чинний адаптивний карантин дозволяє тримати ситуацію під контролем по кожному регіону окремо.

Ляшко також зазначив, що про наближення колапсу медичної системи можуть свідчити (прямо та опосердковано) наступні показники:

  • завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 – більше 65%
  • кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300
  • кількість госпіталізацій пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та з визначення антигену SARS-CoV-2) - більше 20%
  • зростання загальної кількості госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50%.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов поки що не бачить необхідності в локдауні. Області і міста "помаранчевого" рівня самостійно посилюють обмеження. Зокрема, з 20 березня у фактичний локдаун заходить Київ, також карантин посилили Харківщина і Львівщина та Львів. У "червоній" зоні поки перебувають чотири області - Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська і Житомирська. 

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