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Київ з 20 березня вводить локдаун

Нові правила запрацюють у ніч з п'ятниці на суботу. 

У Києві з 20 березня, у ніч з п'ятниці на суботу, посилюють карантинні обмеження. Вони діятимуть три тижні, до 9 квітня включно. Про це на брифінгу повідомив мер міста Віталій Кличко.

Буде заборонено:

  • роботу закладів культури (кіно, театри, музеї, концертні зали)
  • масові, розважальні заходи
  • роботу ТРЦ (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів гігієни і побутової хімії)
  • релігійні служіння, якщо немає 10 кв. метрів на людину
  • роботу кафе і ресторанів, крім на виніс

Перукарні і салони краси можуть працювати за попереднім записом, те саме стосується фітнес-залів (але заборонені групові заняття). Дитячі садочки працюватимуть звичайно, школи після канікул - дистанційно. Громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі (з кількістю пасажирів на місцях для сидіння 50%). 

Кличко повідомив, що збільшується кількість госпіталізованих, за добу в лікарні потрапили 148 людей, а ще хворі з підозрою, пневмоніями і грипом. На сьогодні в лікарнях - понад 3300 хворих на коронавірус. Заповненість ліжок - понад 70%. 

"Столиця звернулася до Кабміну для розширення обмежень помаранчевої зони, але нас не почули, Кабмін умив руки. Прем'єр учора заявив, що влада на місцях може сама ухвалювати рішення, ми розцінюємо це як право оперативно реагувати", - повідомив мер. 

Учора Віталій Кличко заявив, що з такою динамікою захворюваності столиця опиниться в червоній карантинній зоні вже за декілька днів. 

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