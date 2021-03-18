Степанов: не вважаю, що нам потрібен загальнонаціональний жорсткий карантин

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поки що не бачить необхідності в локдауні.

Про це він сказав у ефірі ТСН ввечері 17 березня.

"Я не вважаю, що нам зараз потрібен загальнонаціональний жорсткий карантин. Якщо буде більше звернено уваги саме на карантинні обмеження, які діють на території регіону, щоб не допустити ситуацію до червоного рівня. Якщо вже область перейшла на цей рівень, то важливо виконувати ті правила, які дає Міністерство охорони здоров'я", - пояснив Степанов.

Також очільник МОЗ додав, що спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня.

Нагадаємо, 16 березня Степанов сказав, що локдаун в Україні можливий у разі переходу 50-70% областей у червону зону за рівнем епідемічної небезпеки. Зараз у червоній зоні перебувають тільки чотири області, тобто 16% регіонів (не враховуючи окуповані Крим і Севастополь).

Попередній локдаун в Україні діяв у січні.