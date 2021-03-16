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Степанов назвав умову запровадження локдауну в Україні

"Ми будемо рухатися в стратегії адаптивного карантину".

Степанов назвав умову запровадження локдауну в Україні
Фото: Макс Требухов

Запровадження локдауну в Україні можливе в разі переходу 50-70% областей в "червону зону" за рівнем епідемічної небезпеки.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

"Ми будемо рухатися в стратегії адаптивного карантину. Якщо більше 50-70% областей перейдуть на червоний рівень, тоді ми будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї країни", - сказав Степанов, відповідаючи на питання, чи буде запроваджений в Україні локдаун.

Нагадаємо, 5 березня Степанов повідомив, що Україна вступила в третю хвилю ковіду, а стрибок захворюваності прогнозується на кінець квітня.

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