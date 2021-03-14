У черзі на вакцинацію в Україні – понад 247 тис. осіб

Станом на 13 березня до листа очікування вакцинації від коронавірусу записались 247 556 людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Зазначимо, проти ковіду в Україні за минулу добу щеплено 3 596 осіб, від початку вакцинальної кампанії – 51 137 людей.

Щеплення проводилось 90 мобільними бригадами з імунізації.

Нагадаємо, 23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія вакцинації.

Наразі в Україні вакцинується лише перша пріоритетна група - медичні працівники і військові. Водночас з одного відкритого флакона вакцину може отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за 6 годин. Тому в МОЗ дозволили вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації - "щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей".

Позапланово вже вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я Максим Степанов і головний санітарний лікар Віктор Ляшко.