В українській армії зафіксували 94 нові випадки ковіду

Від початку щеплення першу дозу вакцини отримали 6 296 українських військових.

У Збройних силах України за минулу добу, 13 березня зафіксовано 94 нових випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 9 осіб.

Станом на 14 березня в українській армії ковідом хворіє 1615 осіб. Всього за час пандемії одужало 16 696 осіб, летальних випадків 50.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 473 особи.

Додамо, від початку щеплення першу дозу вакцини отримали 6 296 українських військових. За минулу добу у війську проти COVID-19 щеплено 250 осіб.

Нагадаємо, за суботу, 13 березня в Україні зафіксовано 9 012 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники. Зафіксовано 145 летальних випадків від ускладнень хвороби.