За добу в Україні зафіксовано 13 276 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 13 березня в Україні на коронавірус захворіли 13 276 осіб, зокрема 710 дітей та 382 медпрацівники. Це найвищий показник нових захворілих з 11 грудня, коли було зафіксовано понад 13 000 позитивних тестів на ковід.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Від ускладнень вірусу померло 243 людини.

Окрім того, госпіталізовано 3 967 осіб, виписано з лікарень 3 116 осіб, одужало 4 897 осіб.

За добу здійснено 99 270 тестувань: методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (1 049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 049 випадків;

Вінницька область – 933 випадки;

Волинська область – 261 випадок;

Дніпропетровська область – 693 випадки;

Донецька область – 464 випадки;

Житомирська область – 971 випадок;

Закарпатська область – 625 випадків;

Запорізька область – 345 випадків;

Івано-Франківська область – 719 випадків;

Київська область – 913 випадків;

Кіровоградська область – 84 випадки;

Луганська область – 91 випадок;

Львівська область – 879 випадків;

Миколаївська область – 378 випадків;

Одеська область – 767 випадків;

Полтавська область – 244 випадки;

Рівненська область – 380 випадків;

Сумська область – 275 випадків;

Тернопільська область – 399 випадків;

Харківська область – 837 випадків;

Херсонська область – 84 випадки;

Хмельницька область – 605 випадків;

Черкаська область – 313 випадків;

Чернівецька область – 625 випадків;

Чернігівська область – 342 випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 451 744 особи, одужало – 1 219 773, летальних випадків – 28 158 і проведено 7 328 468 ПЛР-тестувань.

Окрім того, від ковіду 12 березня щеплено 9 304 особи, зокрема у Київській області – 690 щеплень.

Від початку кампанії вакцину отримав 47 541 українець, найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 654), найменша – у Чернігівській (756).

Нагадаємо, у четвер, 11 березня в Україні зафіксували 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 230 українців померли.