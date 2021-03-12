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Прем’єр Болгарії розпорядився призупинити використання вакцини AstraZeneca

Вакцинація препаратом зупинена, "поки Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) не розвіє всі сумніви в його безпеці".

Прем’єр Болгарії розпорядився призупинити використання вакцини AstraZeneca
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов у п'ятницю, 12 березня, дав розпорядження призупинити використання вакцини AstraZeneca.

"Я наказую припинити вакцинацію препаратом AstraZeneca до тих пір, поки Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) не розвіє всі сумніви в його безпеці", - цитує Борисова пресслужба уряду.

Борисов також заявив, що щеплення повинні припинитися доти, поки країна не отримає "письмову заяву з точним і чітко підтвердженим висновком - можна використовувати вакцину чи ні", передає DW.

Нагадаємо, раніше влада Данії, Ісландії і Норвегії призупинила кампанію вакцинації проти COVID-19 препаратом AstraZeneca через утворення тромбів у декількох данських пацієнтів, яким зробили щеплення. Водночас зв'язок між утворенням тромбів та вакциною AstraZeneca не доведено.

Трохи згодом про призупинення або перенесення вакцинації заявили в Італії, Румунії і Таїланді.

Напередодні Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило, що вакцинація препаратом AstraZeneca не підвищує ризику виникнення тромбів і застосування вакцини можна продовжувати. З аналогічним повідомленням виступили відомства з охорони здоров'я Канади та Австралії.

У Всесвітній організації охорони здоров’я прокоментували припинення вакцинації препаратом від AstraZeneca в деяких європейських країнах. ВООЗ запевнила, що на сьогодні не виявлено випадків смерті, спричинених вакцинами COVID-19. У поширеній ВООЗ заяві наголошується, що користь вакцини продовжує перевищувати її ризики і вакцинація препаратом компанії AstraZeneca має продовжуватися, поки триває розслідування.

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