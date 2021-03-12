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МОЗ назвало кількість утилізованих від початку вакцинальної кампанії доз Covishield

За два тижні загальна кількість невикористаної вакцини склала 97 доз.

МОЗ назвало кількість утилізованих від початку вакцинальної кампанії доз Covishield
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що за два тижні кампанії з вакцинації від COVID-19 загальна кількість невикористаної вакцини склала 97 доз.

"Станом на ранок 9.03.2021 року загальна кількість невикористаних доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, а саме розбито, пошкоджено або не підлягає використанню, склала 97 доз", - йдеться у відповіді Міністерства на запит "Інтерфакс-Україна".

У міністерстві наголосили, що це більш ніж у 50 разів менше закладеного показника втрати, визначеного наказом МОЗ.

Як повідомляли, станом на ранок 12 березня в Україні щеплення від ковіду отримали 38 237 осіб, у тому числі 8 859 осіб за минулу добу.

За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 114 щеплень), найменша - у Чернігівській (626 щеплень).

Нагадаємо, 23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія вакцинації.

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