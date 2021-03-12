МОЗ назвало кількість утилізованих від початку вакцинальної кампанії доз Covishield

За два тижні загальна кількість невикористаної вакцини склала 97 доз.

Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що за два тижні кампанії з вакцинації від COVID-19 загальна кількість невикористаної вакцини склала 97 доз.

"Станом на ранок 9.03.2021 року загальна кількість невикористаних доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, а саме розбито, пошкоджено або не підлягає використанню, склала 97 доз", - йдеться у відповіді Міністерства на запит "Інтерфакс-Україна".

У міністерстві наголосили, що це більш ніж у 50 разів менше закладеного показника втрати, визначеного наказом МОЗ.

Як повідомляли, станом на ранок 12 березня в Україні щеплення від ковіду отримали 38 237 осіб, у тому числі 8 859 осіб за минулу добу.

За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 114 щеплень), найменша - у Чернігівській (626 щеплень).

Нагадаємо, 23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія вакцинації.