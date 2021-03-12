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​Голова МОЗ Словаччини подав у відставку через скандал із закупівлею "Спутника V"

Прем'єр Матович назвав його звільнення "найбільш абсурдним в історії".

​Голова МОЗ Словаччини подав у відставку через скандал із закупівлею "Спутника V"
Фото: EPA/UPG

Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі подав у відставку на тлі урядової кризи у зв'язку з закупівлею російської вакцини "Спутник V" прем'єр-міністром Ігорем Матовичем без узгодження з партнерами по владній коаліції.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Я не хочу, щоб дата мого звільнення була приводом для відставки уряду. Я сьогодні піду у відставку. Дякую за всю вашу підтримку в нестримній боротьбі з невидимим ворогом. Я дуже ціную її", - написав Крайчі у фейсбуці.

Прем'єр Матович подякував Крайчі за виконану роботу і назвав його відставку "найбільш абсурдною в історії".

Нагадаємо, минулого тижня Словаччина отримала першу партію російської вакцини від ковіду "Спутник V", не чекаючи на реєстрацію препарату в Європейському Союзі. Після цього в уряді країни розгорілася криза. Дві партії вже заявили про можливість виходу з владної коаліції, в результаті чого це може призвести до дострокових парламентських виборів.

Коментуючи закупівлю російської вакцини у ЗМІ, прем'єр Матович наголосив, що головною його метою було дати препарат жителям Словаччини. При цьому він поскаржився на заяви про те, що домовленості з росіянами автоматично означають державну зраду. На запитання журналіста, що він пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну". Однак одразу ж наголосив, що це був жарт.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав висловлювання словацького прем'єра некоректним і недружнім. А МЗС заявило, що вимагає від прем’єра Словаччини офіційних вибачень.

4 березня голова МЗС Словаччини попросив пробачення за слова свого прем'єра, а пізніше Матович особисто перепросив за невдалий жарт про Закарпаття.

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