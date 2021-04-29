​ЄС звинувачує Росію в підриві довіри до "західних" вакцин проти ковіду

В Європейському Союзі вважають, що Росія просуває на світові ринки свою вакцину за допомогою ворожих стратегій. У Росії, своєю чергою, звинувачують Європу в "саботажі" російського препарата "Cпутнік V".

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на доповідь Європейської зовнішньополітичної служби (EAD)

Зазначається, що РФ намагається за допомогою дезінформації підірвати довіру до "західних" вакцин. Російські державні ЗМІ, держвідомства і державні бізнес-структури в грудні почали кампанію по просуванню вакцини "Cпутнік V". При цьому вони використовували ворожі комунікаційні стратегії, звинувачуючи Євросоюз в "саботажі" своєї вакцини.

Крім того, підконтрольні Кремлю ЗМІ, в тому числі і офіційний Twitter "Cпутнік V", намагалися "підірвати довіру до Європейського агентству лікарських засобів (EMA) і посіяти сумніви в його незалежності". РосЗМІ намагалися представити справу так, що EMA свідомо затримує реєстрацію російської вакцини.

EAD також звинуватили Китай в поширенні "заплутанних" відомостей про безпеку "західних" вакцин і появі коронавіруса у світі. Зокрема, Пекін називав свої вакцини "більш придатними для країн, що розвиваються і для балканських країн".

Нагадаємо, "Спутнік V" був схвалений в декількох країнах світу. Це вакцина на основі аденовірусу людини. Вакцина перебуває на розгляді Європейського агентства з лікарських засобів. Угорщина вже почала використовувати її, попри відсутність схвалення від EMA. Словаччина теж замовила російську вакцину, але призупинила застосування, назвавши отриману партію такою, що не відповідає заявленим раніше критеріям.

Керівниця Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) Крісти Віртумер-Хохе порівняла вакцину "Спутнік V" з "російською рулеткою" та порадила не давати дозволів на її використання у екстреному порядку.

У квітні 2021 Бразилія відмовилася від російської вакцини проти ковіду. 26 квітня регулятор контролю якості медпрепаратів Anvisa вказав на ризики застосування препарату через відсутність інформації, що гарантує його безпеку, якість та ефективність. Вирішальною проблемою назвали стала наявність аденовірусу у вакцині і побоювання, що він може відтворюватися. Регулятор назвав це "серйозним дефектом".

В грудні минулого року Туреччина також відмовилася від закупівлі "Sputnik V", оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".

У лютому цього року один з найвідоміших медичних журналів The Lancet опублікував попередні результати третьої фази клінічних досліджень російської вакцини "Спутнік V". Повідомлялося, що ця розробка має 91,6% ефективності проти COVID-19. Чи зареєструють тепер "Спутнік V" у країнах ЄС, чи зможе вакцина потрапити в Україну і чи дійсно вона безпечна, читайте в матеріалі LB.ua "Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?".