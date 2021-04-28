В ЄС закликали готуватися до довгого і складного періоду конфронтації з РФ

Дебати по Росії в Європейському парламенті в середу продемонстрували в цілому згоду, що починається довгий і складний період політичної конфронтації з Росією. Євросоюз повинен до нього підготуватися, проявляючи єдність.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Коли ми говоримо про права людини, вони сприймають це як екзистенційну загрозу (...) Тому що це режим, економічні якості якого дуже слабкі, навіть посередні. І їх перспективи незавидна", - сказав глава дипломатії ЄС в середу на пленарній сесії Європейського парламенту в Брюсселі, виступаючи із заключним словом за підсумком своїх дебатів з євродепутатами.

Боррель визнав військовий потенціал РФ, зазначивши при цьому, що з чисто економічної точки зору, "масштаб Росії дорівнює Італії, трохи перевищує Іспанію". У цьому він бачить одну з причин того, що російська влада "увійшла в спіраль внутрішніх репресій".

У тому, що стосується України, Боррель вважає, що мета Росії не тільки в посиленні її залякування військовими засобами.

"Росія йде далі також і на політичному рівні і заявляє, що український конфлікт її не стосується (...). Мінські угоди - це всього лише підпис для тимчасового рішення, не більше. Це те, що Москва починає говорити дуже ясно. Вони видають себе за посередника в конфлікті, частиною якого нібито не є", - сказав глава дипломатії ЄС.

За його словами, перед обличчям конфронтаційної політики Росії держави-члени ЄС повинні, перш за все, зберігати єдність, що не діяти ізольовано, однаково твердо висловлюватися на адресу РФ як в Брюсселі, так і в своїх столицях.

При цьому він закликав в роботі з Росією не забувати, що "це держави-члени несуть відповідальність за зовнішню політику, вони повинні діяти в згоді, і якщо у них це не вийде, то не буде і (єдиної зовнішньої) європейської політики".

"У нас немає ніякого інтересу нагнітати ескалацію щодо Росії. Все, що треба робити, це залишатися непохитними в захисті наших інтересів і наших цінностей за допомогою наявних у нас інструментів", - підсумував Боррель.

Нагадаємо, раніше керівник британської спецслужби MI6 Річард Мур назвав Росію країною, що слабшає з об'єктивних причин – через економіку і демографічний стан.