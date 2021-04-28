ФБР обшукало квартиру Рудольфа Джуліані в Нью-Йорку

Колишній мер Нью-Йорка вже кілька років перебуває під слідством щодо його ділових зв'язків в Україні.

Федеральні слідчі в середу вранці провели обшук в помешканні та офісі Рудольфа Джуліані - колишнього адвоката американського експрезидента США Дональда Трампа.

Про це Associated Press розповів представник правоохоронних органів на умовах анонімності, повідомляє Huffpost.

Слідчі прийшли з ордерами в будинок Джуліані та в його офіс в центрі Нью-Йорка. В результаті слідчих дій вилучені електронні пристрої, повідомила AP особа, знайома зі слідством.

Колишній мер Нью-Йорка вже кілька років перебуває під слідством щодо його ділових зв'язків в Україні. Деталі обшуків наразі невідомі.

Деталі розслідування наразі невідомі, але воно, принаймні частково, стосується українських відносин, повідомили AP представники правоохоронних органів.

Джуліані займав центральне місце в намаганнях тодішнього президента Трампа знайти компромат на свого суперника по передвиборчим перегонам - демократа Джо Байдена.

Джуліані раніше називав розслідування "чистим політичним переслідуванням".

Хоча ордери не свідчать про висунення обвинувачень, тим не менше це свідчить про значне просунення розслідування і означає, що правоохоронці переконали суддю, що є ймовірні причини вважати, що обшук майна Джуліані виявить докази злочину.

Представник Міністерства юстиції не зміг оперативно надати коментар. Прокуратура США на Манхеттені та офіс ФБР у Нью-Йорку відмовились коментувати обшуки.

Нагадаємо, восени минулого року американське ЗМІ з посиланням на джерела повідомило, що адвоката Трампа Рудольфа Джуліані нібито використовували російські агенти під час його візиту в Україну у 2019 році.

Одним зі співбесідників Джуліані під час перебування в Україні був нардеп Андрій Деркач. Також адвокат Трампа зустрічався з народним депутатом Олександром Дубінським.

У січні цього року Сполучені Штати Америки ввели санкції через "втручання у вибори" проти низки осіб, пов’язаних з народним депутатом України Андрієм Деркачем, який у санкційному списку ще з 2020 року. Санкції запроваджені і щодо Дубінського.

В Офісі президента після впровадження санкцій щодо Дубінського заявили, що спроби зіпсувати відносини Києва та Вашингтона є марними. Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що категорично проти втручання у справи будь-якої держави, зокрема і України.